Закрытие межбанка: гривня ослабла к евро

21 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,26 - 28,28 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,26 - 28,28 гривни;

Евро - 34,33 - 34,35 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,15 - 28,35 гривни. Евро покупают по 33,97 гривни, продают по 34,38 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,20 - 28,29 гривни, евро - 34,12 - 34,21 гривни.

Напоминаем:

21 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,22 - 28,24 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 21 января на уровне 28,20 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 20 января на уровне 28,15 гривни.

20 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,13 - 28,15 гривни.

20 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,25 - 28,27 гривни.

Экономическая правда