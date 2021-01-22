Шмыгаль: В этом году начнем реализацию первой концессионной дороги

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что реализацию первой концессионной дороги в Укране начнут в 2021 году.

Об этом он сказал во время обсуждения Национальной экономической стратегии-2030, передает "Интерфакс-Украина".

"В этом году, я уверен, мы начнем реализацию первой концессионной дороги", - заверил премьер.

По ее словам, все необходимые для этого подзаконные акты готовы.

При этом, Шмыгаль назвал развитие государственно-частного партнерства основой развития экономики.

Напомним:

В Украине планируют реализовать государственно-частное партнерство на шести участках дорог, которые представили потенциальным инвесторам.

Криклий уточнил, что речь идет о дорогах Харьков-Днепр-Запорожье (M-29, M-04, M-18); Борисполь-Полтава (М-03); Херсон-Николаев (М-14); Киев-Житомир-Ровно (М-06); Ягодин-Ковель-Луцк (М-07, М-19); Днепр-Кривой Рог-Николаев (M-04, H11).

По его словам, эти автодороги соединяют 10 областей Украины, и более 12 млн жителей смогут на себе ощутить улучшение дорожной инфраструктуры.