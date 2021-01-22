Долги "Донецкой железной дороги": Сбербанк хочет взыскать с УЗ более 60 млн долларов

Восточный апелляционный хозсуд не удовлетворил апелляционную жалобу "Укрзализныци" и оставил без изменений решение суда предыдущей инстанции, которым заменили ГП "Донецкая железная дорога" на УЗ в качестве ответчика по делу о взыскании 56,1 млн долл задолженности и 149 млн грн пени по кредитным договорам.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда от 19 января 2021 года.

Отмечается, что 22 декабря 2020 года Хозсуд Киева открыл производство по иску Сбербанка к УЗ о взыскании 17,25 млндолл задолженности по начисленными за период с 14.12.2017 по 23.11.2020 и неоплаченными процентами за пользование кредитной линией.

10 декабря 2020 года Верховный Суд отказался рассматривать кассационную жалобу "Укрзализныци" на решения судов, которыми было признано УЗ как правопреемника "Донецкой железной дороги" - должником в исполнительном производстве, в рамках которого Сбербанк взимает с "Донецкой железной дороги" 68 млн долл по договору кредитной линии №70-В/11/66/ЮЛ от 29.12.2011.

Напомним:

Хозяйственный суд Донецкой области удовлетворил ходатайство Государственной исполнительной службы и признал "Укрзализныцю" - как правопреемника "Донецкой железной дороги" - должником в исполнительном производстве, в рамках которого "Сбербанк" взимал с "Донецкой железной дороги" 68 млн долларов.