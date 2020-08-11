"Укрзализныця" должна погасить долги "Донецкой железной дороги" перед "Сбербанком" - суд

Хозяйственный суд Донецкой области удовлетворил ходатайство Государственной исполнительной службы и признал "Укрзализныцю" - как правопреемника "Донецкой железной дороги" - должником в исполнительном производстве, в рамках которого "Сбербанк" взимал с "Донецкой железной дороги" 68 миллионов долларов.

Об этом сообщает Finbalance.

27 июля "Укрзализныця" заявляла, что украинская "дочка" Сбербанка реструктуризировала ее долги на сумму около 200 млн долл, подлежащие погашению до конца июля.

Как отмечалось, подписание соглашений состоялось в течение недели до указанной даты с вступлением в окончательную силу условий реструктуризации после принятия соответствующего решения Нацбанком. Реструктуризация проведена на срок до 3 лет с возможностью досрочного погашения.

В июне "Укрзализныця" сообщила, что Большая Палата Верховного Суда признала ее правопреемником ГП "Донецкая железная дорога" с даты госрегистрации акционерного общества - 21.10.2015. Как замечала УЗ, это означает, что УЗ будет обязана погасить все долги ГП "Донецкая железная дорога", не получив при этом от последнего никакого имущества в уставный капитал.

При этом, по данным УЗ, в ОРДЛО находится более 20 тыс грузовых вагонов УЗ, почти 6 тыс вагонов других собственников, почти 6 тыс пассажирских вагонов и более 300 локомотивов.

По приблизительным подсчетам сумма финансовых обязательств ГП "Донецкая железная дорога" перед кредиторами превышает 6,5 млрд грн, в т.ч. перед Сбербанком - 3,5 млрд грн, ВТБ Банком - 1,2 млрд грн.