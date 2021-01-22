Суд открыл дело о банкротстве компании, владеющей сетью "Фуршет"

Хозсуд Днепропетровской области 18 января 2021 года начал процедуру банкротства дочернего предприятия "Ритейл Центр", которое владеет сетью "Фуршет".

Об этом сообщает Retailers.ua.

Отмечается, что компании-поставщики "Фуршета" 20 января получили письмо, подписанное директором "Ритейл Центр" Вячеславом Купченко, о том, что суд начал процедуру банкротства компании, в связи с чем вводится мораторий на выплаты кредиторам и назначен распорядитель имущества.

"Все требования кредиторов должны быть предъявлены до 16 февраля 2021 года", - сообщает издание, имеющее в своем распоряжении копию письма.

"Процедура банкротства ДП "Ритейл Центр" начата по иску от финансовой компании "Финворк". В 2019 году компания "Моден Трейд" предоставила "Ритейл Центр" беспроцентную финансовую помощь в размере 7,945 млн грн. Должник должен был вернуть эту сумму до 20 февраля 2020 года, но не сделал этого. Компания "Финворк" выкупила этот долг в "Моден Трейд".

В конце 2020 года "Ритейл Центр" заплатил "Финворк" 100 тыс гривен, и заявил, что выплатить оставшуюся сумму - 7,845 млн грн - не может. "Финворк" обратился в суд, который принял решение о начале процедуры банкротства "Ритейл Центр", - говорится в сообщении.

Retailers.ua отмечает, что в компании "Ритейл Центр" не прокомментировали ситуацию до выхода материала, а телефоны, указанные на сайте "Фуршета", не отвечают.

"Финворк" - не единственная компания, которой задолжал "Фуршет". В едином реестре судебных решений содержатся десятки исков от поставщиков сети.

Так, "Глобал Спиритс Европа" заявил о долге перед ним в 10,9 млн грн, "Немиринецкий пищевой комбинат" - 6,87 млн грн, "Житомирский мясокомбинат" - 6,2 млн грн, "Катеринославхлеб" - 5,5 млн грн, "Лакталис Украина" - 2,5 млн грн, "Мейнпак" - 2,2 млн грн, "Маревен Фуд Европа" - 2,1 мле грн, "Хмельницкий областной пивзавод" - 1,5 млн грн и многие другие", - пишет издание.

Сообщается, что "Фуршет" - один из старейших продуктовых ритейлеров Украины, первый супермаркет открыли в 1998 году в Киеве. До 2004 года "Фуршет" был самым популярным супермаркетом в столице.

Общая сумма задолженности по кредитам "Фуршет" на начало 2014 года составляла около 160 млн долларов. На конец 2017 годаоснователь сети Игорь Баленко договорился о реструктуризации, долг компании сократился в три раза, до 39 млн долларов.

На пике в 2011 году "Фуршет" насчитывал 108 магазинов. По состоянию на январь 2021 года их осталось 39.

Напомним:

В последние годы Фуршет постепенно сокращал свою сеть. В конца 2016 года сеть насчитывала 81 магазин, в конца 2017 года - 75 супермаркетов, а в конце 2018 - 66 магазинов.

С 2013 по 2016 годы Фуршет сконцентрировался на переговорах со своими главными кредиторами - Приватбанком, Кредитпромбанком, Райффайзен Банка Аваль, ОТП банком и Укрсиббанком и др. Сторонам удалось достичь компромисса и снизить кредитный портфель на 78,8% - с 186,7 млн долларов до 39,6 млн долларов с учетом процентов.

Неудачными оказались попытки Фуршета развивать бизнес в Молдове, а также открывать премиальные магазины - Фуршет-Гурман.

Пока сеть решала свои проблемы, часть покупателей ушли к конкурентам - АТБ и Сильпо (компания Fozzy Group).