"Фуршет" закриє кожен п'ятий магазин

Продовольчий рітейлер "Фуршет" вирішив оптимізувати свій бізнес, і закриє 20% супермаркетів у регіонах.

Про це пише НВ Бізнес.

До кінця року "Фуршет" планує закрити 12-13 магазинів. У кінці березня Фуршет налічував 64 супермаркета у 15 регіонах України, йдеться у дослідженнях компанії GT Partners Ukraine.

"Ми закриємо всі магазини, які розташовані далеко від наших логістичних центрів. Витрати на логістику дуже високі і можуть доходити до 10% від вартості товару. У той же ж час націнка на деяких продуктах становить 5%. Навіщо возити продукцію за 500-600 км у збиток", - розповів співвласник мережі Ігор Баленко.

За його словами, після завершення оптимізації мережі ритейлер планує приступити до модернізації магазинів. Сума інвестицій в ремонт кожної торгової точки складе близько 500 тисяч доларів, каже Баленко. Він додає, що мережа планує розвиватися у Києві, Київській області та на західній Україні.

В останні роки Фуршет поступово скорочував свою мережу. В кінці 2016 року мережа налічувала 81 магазин, в кінці 2017 року - 75 супермаркетів, а в кінці 2018 року - 66 магазинів.

З 2013 по 2016 роки Фуршет сконцентрувався на переговорах зі своїми головними кредиторами - Приватбанком, Кредитпромбанком, Райффайзен Банку Аваль, ОТП банком і Укрсиббанком і ін. Сторонам вдалося досягти компромісу і знизити кредитний портфель на 78,8% - з 186,7 млн ​​доларів до 39,6 млн доларів з урахуванням відсотків.

Невдалими виявилися спроби Фуршету розвивати бізнес у Молдові, а також відкривати преміальні магазини - Фуршет-Гурман.

Поки мережа вирішувала свої проблеми, частина покупців пішли до конкурентів - АТБ і Сільпо (компанія Fozzy Group). Але зараз керівники мережі сподіваються, що при правильних кроках для розвитку вона зможе скласти їм конкуренцію.

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