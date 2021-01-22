Президент Владимир Зеленский провел совещание по приоритетным вопросам, которые стоят на повестке дня перед украинской властью в 2021 году, в частности, на совещании заявили, что в 2021 году ожидается экономический рост.

Об этом сообщает Офис президента.

"Была подчеркнута важность голосования приоритетных законов, направленных на выполнение реформ, которые будут способствовать макроэкономическому росту.

Отдельно участники совещания остановились на поддержке представителей бизнеса и населения. Значительная часть встречи касалась экономики. Было отмечено, что в 2021-м ожидается экономический рост, также планируется осуществить ряд шагов и инициатив для согласования отечественного законодательства с европейским, ведь Украина планирует пересмотр положений Соглашения об ассоциации с ЕС. Важным акцентом стало сотрудничество с международными партнерами", - говорится в сообщении.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, правительство работает над реализацией инициативы прзидента по ипотеке для молодежи под 7%.

Напомним:

В 2021 году, согласно прогнозу правительства, ВВП вырастет на 4,6%.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в 2021 году "людям будет легче", по его словам, ожидается подъем в экономике, "небольшой, но будет".

Экономическая правда