Курс валют на 22 января: межбанк, "черный" и наличный рынки

22 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,26 - 28,28 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,15 - 28,17 гривни;

Евро - 34,27 - 34,29 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,13 - 28,33 гривни. Евро покупают по 33,96 гривни, продают по 34,38 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,19 - 28,27 гривни, евро - 34,11 - 34,22 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 22 января на уровне 28,26 гривни.

21 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,22 - 28,24 гривни.

21 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,26 - 28,28 гривни.

Экономическая правда