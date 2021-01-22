Курс валют на 22 января: межбанк, "черный" и наличный рынки
22 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,26 - 28,28 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,15 - 28,17 гривни;
Евро - 34,27 - 34,29 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,13 - 28,33 гривни. Евро покупают по 33,96 гривни, продают по 34,38 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,19 - 28,27 гривни, евро - 34,11 - 34,22 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 22 января на уровне 28,26 гривни.
21 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,22 - 28,24 гривни.
21 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,26 - 28,28 гривни.
Экономическая правда
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