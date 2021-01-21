В Укрфинжилье рассказали, под какой процент украинцы смогут взять ипотеку

Украинская финансовая жилищная компания планирует выдавать ипотечные кредиты для населения под 7% годовых на срок до 30 лет.

Об этом заявил глава Украинской финансовой жилищной компании Василий Шкураков в интервью НВ.

"Мы хотим достигнуть ситуации, когда человек может взять свою ипотеку на такой срок, чтоб безболезненно ее выплатить (даже до 30 лет) — и под фиксированную ставку 7% на все периоды.

Такой уровень фиксированной ставки позволит государству отказаться от необходимости выдумывать различные компенсационные механизмы ипотечного кредитования", - заявил он.

По словам Шкуракова, принцип работы Укрфинжилье будет заключаться в рефинансировании банков, выдающих займы.

"[Укрфинжилье будет] осуществлять рефинансирование банков, которые выдают ипотечные кредиты на определенных государством условиях. По сути, мы будем выкупать у банка такие кредиты, оставляя им часть дохода для покрытия затрат и управления риском", – заявил он.

Еще одним продуктом Укрфинжилье станет обеспечение граждан жильем на условиях лизинга недвижимости (аренды с выкупом — ред.).

"Ожидаемая ставка по лизингу недвижимости находится в пределах 5% годовых, что даст возможность ей воспользоваться максимально широкому кругу граждан. Плюсы для компании — уход от рисков, связанных с обеспечением. Для лизингополучателя — возможность безболезненно выйти из договора в случае необходимости, а также возможность изменить географию предмета лизинга в случае переезда в другой город", - рассказал Шкураков.

Напоминаем:

В декабре министр финансов Сергей Марченко подписал устав "Украинской финансовой жилищной компании", которая будет обеспечивать работу рынка ипотечного кредитования.