Гривня продолжает снижаться к доллару и евро

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 22 января на уровне 28,26 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 34,37 грн (на 21 января - 34,15 гривни).

Напоминаем:

21 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,22 - 28,24 гривни.

21 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,26 - 28,28 гривни.

Экономическая правда