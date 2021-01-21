Гривня продолжает снижаться к доллару и евро
Четверг, 21 января 2021, 19:30
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 22 января на уровне 28,26 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 34,37 грн (на 21 января - 34,15 гривни).
Напоминаем:
21 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,22 - 28,24 гривни.
21 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,26 - 28,28 гривни.
Экономическая правда
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