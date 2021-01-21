Январский локдаун будет иметь незначительное влияние на экономику – Нацбанк

В Нацбанке заявили, что январский локдаун будет иметь незначительное влияние на украинскую экономику, подтвердив предварительную оценку потерь в 0,2% ВВП.

Об этом на брифинге сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

"Мы подтверждаем нашу оценку, что влияние будет достаточно сдержанным. Эта оценка (0,2% ВВП - ред.) остается актуальной", - отметил он.

"Если смотреть на высокочастотные характеристики: сколько люди путешествуют, автомобили, то они снизились, конечно. Но это сезонный фактор и он не очень отличается от того, что мы видели год назад", - резюмировал Сологуб.

По его словам, дальнейшее развитие экономической ситуации в стране будет зависеть от ситуации с пандемией.

Напомним:

8 января в Украине начали действовать усиленные карантинные ограничения для противодействия распространению коронавируса. Они будут действовать до 24 января.

Украинский карантин – один из самых мягких среди 18 европейских стран, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль президенту Владимиру Зеленскому во время селекторного совещания по COVID-19.

Власти не планируют продолжать усиленные карантинные меры после 24 января, Украина вернется к ограничениям "оранжевой зоны", которые действовали ранее, и этот адаптивный карантин будет продлен до конца марта.

62% опрошенных малых предпринимателей заявили, что во введении новой волны жестких ограничений нет смысла, еще 24% считают меры слишком жесткими.

В НБУ предварительно оценивают потери ВВП Украины от усиленного карантина в январе-2021 в 0,2%.

Экономическая правда