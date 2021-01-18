60% малых предпринимателей не видят смысла в январском локдауне – опрос ЕБА

62% опрошенных малых предпринимателей заявили, что во введении новой волны жестких ограничений нет смысла, еще 24% считают меры слишком жесткими.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией.

При этом, только 14% опрошенных считают январские ограничения адекватными ситуации или мягкими.

"Из-за внедрения нового локдауна 22% предпринимателей ищут новые возможности для развития своего бизнеса, еще 22% вынуждены отправлять своих работников в неоплачиваемый отпуск, 13% - сокращают заработную плату, 10% - частично сокращают штат, 9% - будут закрывать бизнес.

Только 9% сообщили, что не испытывают влияния локдауна на свою работу, а 15% предпринимателей смогли перевести бизнес в онлайн", - говорится в сообщении.

В то же время только 36% опрошенных малых предпринимателей обратились к государству за материальной поддержкой (государственная финансовая помощь в размере 8 тыс гривень).

Топ-3 цели, на которые предприниматели планируют потратить полученную финансовую помощь:

Оплата заработной платы работникам;

Оплата аренды;

Оплата коммунальных платежей.

"Большинство предпринимателей, подтвердившие выплату, а именно 33%, получили средства через неделю после успешной подачи заявления, еще 19% - через две недели или больше, 13% - через 1-3 дня.

Другие 35% опрошенных все еще ожидают поступления средств. В то же время только 3% ФЛП сообщают, что финансовая помощь в размере 8000 гривень поможет компенсировать их убытки от внедрения локдауна, тогда как 84% считают такие средства недостаточными", - добавили в ЕБА.

Среди тех, кому не удалось получить помощь, большинство (59%) получили отказ из-за несоответствия пидтриемства КВЭД, которым она выплачивалась. Еще 12% из-за того, что ФЛП является одновременно наемным работником, 9% - из-за технических проблем с платформой Дія, среди других причин - остановка деятельности, неуплата ЕСВ в течение последних 3 месяцев, только что открытый ФЛП.

Опрос проводился с 11 по 18 января 2021 года среди аудитории проекту Unlimit Ukraine. В нем приняли участие 105 предпринимателей - представителей малого бизнеса.

Напомним:

8 января в Украине начали действовать усиленные карантинные ограничения для противодействия распространению коронавируса. Они будут действовать до 24 января.

Украинский карантин – один из самых мягких среди 18 европейских стран, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль президенту Владимиру Зеленскому во время селекторного совещания по COVID-19.

Власти не планируют продолжать усиленные карантинные меры после 24 января, Украина вернется к ограничениям "оранжевой зоны", которые действовали ранее, и этот адаптивный карантин будет продлен до конца марта.

Экономическая правда