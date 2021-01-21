В УЗ назвали топ-5 самых активных вокзалов в 2020 году
Четверг, 21 января 2021, 18:10
В 2020 году больше всего пассажиров, путешествующих в дальнем сообщении, принял пассажирский вокзал "Киев-Пассажирский" (9,72 млн).
Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.
На втором месте - вокзал Львова (2,57 млн), замыкает топ-3 - "Одесса Главная" (2,08 млн).
Также в топ-5 - "Харьков-Пассажирский" (1,85 млн) и "Днепр-Главный" (1,38 млн).
Напомним:
По итогам 2020 года "Укрзализныця" перевезла в пассажирских поездах дальнего следования более 16 млн пассажиров, наиболее популярным стал маршрут Киев - Харьков (712,7 тыс пассажиров).
Экономическая правда
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