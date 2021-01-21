Поїзди далекого сполучення: В УЗ назвали найпопулярніші маршрути

За підсумками 2020 року "Укрзалізниця" перевезла у пасажирських поїздах далекого сполучення понад 16 млн пасажирів, найбільш популярним став маршрут Київ - Харків (712,7 тис пасажирів).

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Другим за популярністю стало сполучення Київ - Львів, туди та зворотно перевезли 652,8 тис пасажирів.

"У сполученні Київ - Дніпро та зворотно було перевезено 561,8 тис. пасажирів; Київ - Вінниця та зворотно - 472,6 тис., Київ - Одеса та зворотно - 383,5 тис.

У 2020 році швидкісними поїздами Інтерсіті та Інтерсіті+ було перевезено 2,35 млн пасажирів. Найпопулярнішим напрямком також став маршрут Київ - Харків", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда