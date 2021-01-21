НБУ планирует сохранить объем международных резервов благодаря финансированию от МВФ

В НБУ заявили, что благодаря финансированию от МВФ и других партнеров Украины сможет поддерживать международные резервы на уровне 30 млрд долларов, несмотря на значительные объемы погашений внешнего долга.

Об этом на пресс-брифинге заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

"В 2021 году ожидается поступление средств от МВФ в рамках текущей программы stand-by, а также официального финансирования от ЕС, Всемирного банка и других международных партнеров. Эти средства позволят профинансировать значительную часть бюджетных потребностей в 2021 году.

Благодаря финансированию от МВФ и других партнеров Украины сможет поддерживать международные резервы на уровне около 30 млрд долл., несмотря на значительные объемы погашений внешнего долга", - сказал глава НБУ.

Напомним:

Международные резервы Украины по итогам 2020 года выросли на 15% и составляют 29,13 миллиарда долларов, что является самым высоким показателем с сентября 2012 года.

Экономическая правда