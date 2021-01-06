Міжнародні резерви України сягнули рекорду з 2012 року 

Міжнародні резерви України за підсумками 2020 року зросли на 15% та становлять 29,13 мільярда доларів, що є найвищим показником з вересня 2012 року.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Так, впродовж 2020 року міжнародні резерви зросли на 3,8 млрд доларів, або на 15%:

"Попри те, що в березні 2020 року чистий продаж валюти центральним банком склав 2,2 млрд дол. США, регулятор згладжував коливання в бік знецінення гривні під час запровадження карантинних заходів – обсяги чистої купівлі валюти за рік перевищили 1 млрд доларів", - кажуть в НБУ.

Витрати на обслуговування та погашення державного та гарантованого боргів становлять 10,4 мільярда доларів "та був майже тотожним розміру надходжень на корить уряду (10,3 млрд дол. США)".

На збільшення обсягу міжнародних резервів вплинуло також підвищення вартості фінінструментів через зміни ринкової вартості та курсів валют на 2,3 млрд доларів.

У грудні валютні надходження на користь уряду становили майже 3 мільярда доларів, зокрема 1 мільярд від продажу ОВДП та 0,7 мільярда від євробондів. На обслуговування та погашення держборгу спрямовано 478 мільйонів доларів.

"Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,8 місяців майбутнього прогнозованого імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку", - підсумовують в НБУ.

Економічна правда