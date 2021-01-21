В НБУ рассказали, как будут переводить платежную систему на новый стандарт
Платежная система Украины будет переходить на международный стандарт ISO20022, что автоматизирует обмен информацией на рынках - в 2021 году предусмотрено три этапа до полного перехода.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Стандарт ISO20022 предусматривает дальнейшую цифровизацию обмена информацией между участниками финансовых и торговых рынков, то есть речь идет как о банковских, так и о небанковские учреждения.
"Переход на международный стандарт ISO20022 обеспечит дальнейшую автоматизацию платежных транзакций на новом уровне. Он предоставит банкам и бизнесу новые возможности, удешевит транзакции, повысит гарантированность их доставки и безопасность", - отметил заместитель председателя Нацбанка Алексей Шабан.
В регуляторе отмечают, что уже подготовили "более 20 документов, которые описывают форматы сообщений, спецификации по кредитного перевода, принудительного списания средств".
Также разработаны модели стандарта ISO20022 для использования в платежной инфраструктуре Украины в направлениях кредитового и дебетового перевода, управление счетами, лимитами и особых случаях и расследованиях (уточнение реквизитов, невозможность выполнения платежной инструкции, расследование платежа и т.п.).
В первом квартале 2021 года начнется тестирование стенда Системы электронных платежей, то есть станут доступными первые форматы кредитного перевода. Во втором квартале должны быть опубликованы все версии спецификаций сообщений и технической документации.
В течение 2021 года регулятор определится относительно конечного срока перехода на новую инфраструктуру. Отмечается, что переход будет одномоментным для всех участников процесса.
Напомним:
На началу 2020 года сообщалось, что Нацбанк работает над проектом по развитию платежной инфраструктуры Украины на базе международного стандарта ISO 20022, цель которого - модернизация финансовой инфраструктуры и улучшение конкурентоспособности Украины.
Экономическая правда
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