Всі розділи
Укр / Рус

Платіжна система України до кінця 2021 року перейде на новий стандарт – НБУ

Четвер, 23 січня 2020, 18:37
 

Нацбанк працює на проєктом із розвитку платіжної інфраструктури України на базі міжнародного стандарту ISO 20022, мета якого - модернізація фінансової інфраструктури та покращення конкурентоспроможності України.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Стандарт ISO 20022 – це технологічна платформа, яка дає можливість спростити механічні процеси під час здійснення платежів, переносити більше супровідної інформації про платіж. Відповідно, це здешевить транзакції, підвищить гарантованість їх доставки", - розповів заступник голови НБУ Сергій Холод.

"Credit transfer, direct debit, різні інформаційні запити, у тому числі про стан рахунку, – все це ми зможемо реалізувати у вітчизняній платіжній інфраструктурі відповідно до формату ISO 20022", - сказав він.

Планується, що впровадження стандарту ISO 20022 в Системі електронних платежів (СЕП) Національного банку відбудеться до кінця 2021 року.

"Проект реалізується у партнерстві із компанією SWIFT за підтримки проекту "Трансформація фінансового сектору" (USAID) та Європейського банку реконструкції та розвитку", - додали в НБУ.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

НБУ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Акціонер "Радикал Банку" виграв суд у Нацбанку на 129 мільйонів 23 січня 2020, 18:14
Верховний Суд дозволив компанії Коломойського не погашати частину боргу перед НБУ 22 січня 2020, 16:36
Голова Ради НБУ закликає до діалогу з Коломойським 21 січня 2020, 16:26
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!