Платіжна система України до кінця 2021 року перейде на новий стандарт – НБУ
Нацбанк працює на проєктом із розвитку платіжної інфраструктури України на базі міжнародного стандарту ISO 20022, мета якого - модернізація фінансової інфраструктури та покращення конкурентоспроможності України.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
"Стандарт ISO 20022 – це технологічна платформа, яка дає можливість спростити механічні процеси під час здійснення платежів, переносити більше супровідної інформації про платіж. Відповідно, це здешевить транзакції, підвищить гарантованість їх доставки", - розповів заступник голови НБУ Сергій Холод.
"Credit transfer, direct debit, різні інформаційні запити, у тому числі про стан рахунку, – все це ми зможемо реалізувати у вітчизняній платіжній інфраструктурі відповідно до формату ISO 20022", - сказав він.
Планується, що впровадження стандарту ISO 20022 в Системі електронних платежів (СЕП) Національного банку відбудеться до кінця 2021 року.
"Проект реалізується у партнерстві із компанією SWIFT за підтримки проекту "Трансформація фінансового сектору" (USAID) та Європейського банку реконструкції та розвитку", - додали в НБУ.
Економічна правда
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