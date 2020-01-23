Платіжна система України до кінця 2021 року перейде на новий стандарт – НБУ

Нацбанк працює на проєктом із розвитку платіжної інфраструктури України на базі міжнародного стандарту ISO 20022, мета якого - модернізація фінансової інфраструктури та покращення конкурентоспроможності України.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Стандарт ISO 20022 – це технологічна платформа, яка дає можливість спростити механічні процеси під час здійснення платежів, переносити більше супровідної інформації про платіж. Відповідно, це здешевить транзакції, підвищить гарантованість їх доставки", - розповів заступник голови НБУ Сергій Холод.

"Credit transfer, direct debit, різні інформаційні запити, у тому числі про стан рахунку, – все це ми зможемо реалізувати у вітчизняній платіжній інфраструктурі відповідно до формату ISO 20022", - сказав він.