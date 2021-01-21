УЗ на 15 минут приостановит продажу билетов

"Укрзализныця" предупредила, что 21 января в 13:00 приостановит продажу билетов на 15 минут.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

"В связи с плановыми регламентными работами 21 января в 13:00 продажа билетов будет приостановлена на 15 минут. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

Напомним:

"Укрзализныця" запустила чат-боты в мессенджерах Viber и Telegram с функцией продажи билетов.

Экономическая правда