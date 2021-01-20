Китай ввел санкции против Помпео и еще 27 граждан США

Пекин ввел санкции против госсекретаря США Майка Помпео и еще 27 граждан Соединенных Штатов, включая людей с администрации экс-президента Трампа, за "вмешательство во внутренние дела Китая".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление МИД Китая.

"В последние несколько лет некоторые антикитайские политики в США, исходя из собственных политических интересов, предубеждений и ненависти к Китаю, спланировали и продвигали серию безумных действий, игнорируя интересы китайского и американского народов, серьезно вмешиваясь во внутренние дела Китая и в ущерб интересам Китая", - заявили в ведомстве.

"Китайское правительство непреклонно в своей решимости защищать свой национальный суверенитет, безопасность и интересы развития", - заявили в Пекине.

Кроме Помпео, под санкции, в частности, попали советник Белого дома по вопросам торговли Питер Наварро, помощник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен и заместитель советника Трампа по национальной безопасности Мэтт Поттинджер.

Всем 28 людям, на которых распространяются санкции, а также их семьям, запрещен въезд на материковую часть Китая, в Гонконг и Макао. Также им и их компаниям запрещено вести дела с Китаем.

Напомним:

Минторговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon - инвестора в ПАО "Мотор Сич", заявив, что она угрожает национальной безопасности США.

Соединенные Штаты ввели экономические санкции в отношении 9 китайских компаний, среди которых и всемирно известный производитель смартфонов Xiaomi.

Экономическая правда