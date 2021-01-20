Нацкомиссия по ценным бумагам обнаружила более 40 мошеннических схем

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку за последний квартал 2020 года обнаружила более 40 скам-проектов, которые предлагают финансовые услуги гражданам с целью дальнейшего незаконного завладения средствами.

Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.

Перечень проектов приведен на официальном веб-сайте Комиссии в разделе "Защита прав инвесторов" по ссылке. Сейчас общее количество таких проектов составляет около 60.

"Этот перечень включает проекты, которые якобы работают на рынке Форекс или с другими финансовыми активами.

А также проекты, которые вводят в заблуждение граждан под видом сотрудничества с международными финансовыми инвестиционными компаниями, и проекты, которые действуют по уже знакомому украинцам механизму предоставления сверхбольшого процента кэшбека под выданными подарочными сертификатами (печально известный B2Bjewelry)", - говорится в сообщении.

"Некоторые компании имеют или делают вид, что имеют регистрацию и юридический адрес в городах Украины. По таким компаниям НКЦБФР дополнительно сообщит правоохранительные органы", - добавили в Комиссии.

"Вместе с тем, Комиссия получила информацию от Европейских регуляторов по ряду компаний, которые прикрываются квазиуспишными компаниями по торговле акциями и другими финансовыми инструментами, с целью избежания ответственности в тех странах, где они предлагают такие услуги, обустраивают свои офисы в бизнес-центрах Украины.

Сейчас Комиссия сотрудничает с правоохранительным органам с целью привлечения соответствующих лиц к ответственности ", - отметили в НКЦБФР.

Рекомендуем почитатть: В них вкладывали по 300 тыс долл. Почему скандальная B2B Jewelry еще работает, а организаторы – на свободе

Экономическая правда