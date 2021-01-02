Bitcoin перевалил за 30 тысяч долларов
Суббота, 2 января 2021, 16:47
Bitcoin два раза за сутки установил рекорд в цене, достигнув 31 тысячи долларов и обновив тем самым исторический максимум.
Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже CoinDesk.
Отмечается, что за сутки стоимость Bitcoin выросла на 6%.
Напоминаем:
Предыдущий рубеж в 29 тысяч был преодолен сегодня ночью 2 января.
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