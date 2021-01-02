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Bitcoin перевалил за 30 тысяч долларов

Суббота, 2 января 2021, 16:47
 

Bitcoin два раза за сутки установил рекорд в цене, достигнув 31 тысячи долларов и обновив тем самым исторический максимум. 

Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже CoinDesk.

Отмечается, что за сутки стоимость Bitcoin выросла на 6%. 

Напоминаем:

Предыдущий рубеж в 29 тысяч был преодолен сегодня ночью 2 января.

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