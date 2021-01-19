Дело "Имэксбанка": Суд приказал взыскать с Климова 300 миллионов в пользу НБУ

Одесский апелляционный суд принял решение о взыскании с экс-владельца "Имэксбанка" Леонида Климова 309 млн грн в пользу НБУ в счет погашения задолженности банка по предоставленному ранее стабилизационному кредиту.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что НБУ получил решение суда 29 декабря 2020 года, решение уже вступило в законную силу.

"Вместе с тем суд отменил решение суда первой инстанции, который отказал Национальному банку в удовлетворении иска.

Национальный банк и в дальнейшем будет принимать меры, направленные на исполнение решения для погашения задолженности банка", - говорится в сообщении.

"В 2014 году Леонид Климов, который на тот момент был владельцем Имэксбанка, заключил с НБУ договор поручительства о погашении стабилизационного кредита, взяв на себя личные обязательства по погашению задолженности перед Нацбанком.

Поскольку Леонид Климов продемонстрировал нежелание добросовестно выполнять взятые на себя обязательства по договору поручительства, в января 2016 года Национальный банк обратился в суд с целью взыскания задолженности в судебном порядке. 14 декабря 2018 года Приморский районный суд Одессы отклонил иск НБУ, однако постановлением Одесского апелляционного суда от 24 ноября 2020 года апелляционная жалоба НБУ была удовлетворена", - пояснили в НБУ.

Напомним:

Национальный банк Украины 26 января 2015 года принял решение об отнесении "Имэксбанка" к категории неплатежеспособных. На момент принятия этого решения контроллером банка был Леонид Климов.

Бывший владелец стадиона "Черноморец" и президент одноименного футбольного клуба Леонид Климов вывел из собственного "Имэксбанка" 8,3 млрдгрн, переписав стадион под залог для 41 кредитного договора.

Экономическая правда