"Быстрые кредиты": Кто стоит за крупнейшими микрофинансовыми организациями

Первая тройка микрофинансовых организаций, которые зарабатывают краткосрочными кредитами под высокие проценты, имеют доходы до 3 миллиардов гривен - журналисты выяснили, кто стоит за этим бизнесом.

Об этом говорится в материале ЭП.

В 2019 году компании получили 11,1 млрд грн чистого дохода - это втрое больше, чем годом ранее, когда этот показатель составил 3,9 млрд грн. Для сравнения: прибыль всей банковской системы Украины тогда составляла 59,6 млрд грн.



Из них наибольший чистый доход имеет Moneyveo, что в 2019 году заработала почти 3 млрд гривен, а в 2018 году - 910 млн (+ 228%). В 2013 году 23-летний Михаил Лизанец основал ООО "Манивео быстрая финансовая помощь" вместе с 68-летним Виктором Тополовым, сейчас Лизанец является единственным конечным бенефициаром.

Тополов - бывший владелец ОАО "Центральная обогатительная фабрика "Стахановская", в свое время она была одним из крупнейших в стране производителей угольного концентрата для коксохимического производства. Также он работал министром угольной промышленности в правительстве Юлии Тимошенко.

На второй строчке расположилась MyCredit с доходом в 2019 году в 1,3 млрд грн против 214 млн в 2018 году (+510%). В организации три конечных выгодоприобретателя: харьковчанки Наталья Гордиенко, Елена Катеринчик и банкир Сергей Тигипко. Харьковчанки контролируют 82% MyCredit, Тигипко - 18%.

За два дня июля 2019 года Катеринчик получила от партии Шария 1 млн грн за размещение агитационных материалов в соцсетях и на сайтах.

63-летняя Гордиенко - бывшая жена Владимира Кацубы, народного депутата, члена Партии регионов (до 2014 года), позднее - депутатской группы "Партия "Возрождение ". Не менее известны сыновья Кацубы - 42-летний Сергей и 34-летний Александр. Семья Кацуба считается одним из ключевых спонсоров партии Шария.

Последней МФО в тройке является CreditKasa с доходом в 2019 году в 794 млн грн, в 2018 году он составлял 292 млн грн (+ 171%). Бенефициаром является бывший председатель наблюдательного совета группы "Метинвеста" Амир Айсатуров.

До прихода в СКМ Айсатуров занимал должность старшего руководителя проектов в московском и эмиратском офисах международной консалтинговой компании McKinsey & Company.

В СКМ он отвечал за развитие горно-металлургического бизнеса. Айсатуров также является бенефициаром микрофинансовой организации ООО "Бизнес заем" с уставным капиталом 144 млн грн и ряда финансовых компаний.

Больше о микрофинансовых организациях, их доходах и бенефициарах читайте в материале Экономической правды: Moneyveo, MyCredit и другие "быстрозаймы": кому принадлежат и сколько зарабатывают микрофинансовые организации

Экономическая правда