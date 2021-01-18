Налоговая в декабре списала долгов на более миллиарда гривен

Налоговая служба аннулировала долги налогоплательщиков на общую сумму 1,2 миллиарда гривен на выполнение президентских законов по поддержке населения, принятых в декабре.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Налоговые долги, размер которых не превышал 3060 грн, списали для 3,7 млн налогоплательщиков. Общая сумма аннулированных долгов составляет 1,19 млрд грн.

Напомним:

В декабре Верховная Рада поддержала за основу и в целом президентский законопроект №4430, который предусматривает списание налоговых долгов, освобождение от уплаты единого социального взноса и единого налога ФЛП первой группы.

Так, налоговый долг из всех налогов на 3060 грн, который существовал у плательщиков до 1 ноября 2020 года, простили. Все открытые производства по взысканию этого долга были закрыты.

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Экономическая правда