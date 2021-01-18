В правительстве анонсировали обсуждение Национальной экономической стратегии-2030

В правительстве анонсировали, что с 22 января по 10 февраля будет проходить широкое обсуждение наработок Национальной экономической стратегии-2030, которая разрабатывается Рабочей группой Кабмина на платформе Центра экономического восстановления.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Во время публичных мероприятий с участием представителей правительства, Верховной Рады и Офиса президента состоится публичное представление ключевых идей НЭС-2030 и обсуждения путей ее осуществления.

Ключевая цель мероприятий - по результатам обсуждения разработать и представить на рассмотрение Кабинета министров проект решения правительства по формированию экономической политики до 2030 года, обсудить приоритетные мероприятия в Плане действий правительства на 2021-2023 годы и перечень приоритетных законов, которые должны быть приняты Верховной Радой Украины в течение следующих трех лет ", - говорится в сообщении.

Тематика обсуждения в течение запланированных встреч:

Инвестиционная привлекательность, рынки капитала и макроэкономическая стабильность;

Поддержка креативных индустрий и индустрии гостеприимства;

Развитие предпринимательской культуры и регуляторная политика;

Развитие энергетического сектора, добывающая промышленность и эффективная защита окружающей среды;

Промышленность, транспорт и инфраструктура;

Международная экономическая политика и торговля (Экспортно-кредитное агентство) Цифровая экономика и Информационно-компьютерные технологии;

Управление государственной и коммунальной собственностью;

Реинтеграция временно оккупированных территорий Украины;

Развитие агросектора.

"Национальная экономическая стратегия - это главные векторы, по которым будет развиваться экономика Украӥны в ближайшие 10 лет: стимулы для промышленности, агросектора, добычи, IT и R&D, инфраструктуры и внутренних перевозок, энергетического сектора. Процесс создания НЭС-2030 был беспрецедентно открытым и прозрачным. Над документом работали около 400 специалистов из разных сфер - как бизнеса, так и известных аналитических центров, think-tanks, неправительственных организаций, государственных органов и тому подобное.

Для разработки НЭС-2030 аналитики провели более 500 интервью с экспертами и десятки стратегических сессий, изучили опыт Великобритании, Германии, Польши, Австралии, арабских стран, где подобные долгосрочные экономические стратегии уже успешно реализованы. Этот документ не только отражает экономический потенциал государства, но и предлагает конкретные механизмы для его реализации с четкими сроками и KPI. Это - подход развитых стран к созданию подобных стратегических документов", - добавили в правительстве.

Напоминаем:

Как сообщалось, 14 августа состоялась встреча премьер-министра с представителями крупного бизнеса с участием представителей Офиса президента и руководства Национального банка Украины.

На повестке дня стояла разработка национальной экономической стратегии Украины на ближайшие десять лет. На встрече присутствовали владельцы и топ-менеджеры более 50 компаний.

Во время встречи были представлены семь векторов развития Украины, которые лягут в основу разработки "Национальной стратегии 2030": промышленность, агросектор, добыча, транспортные коридоры, IT и R&D, инфраструктура и энергетический сектор.

Около 60 компаний и не менее 30 аналитических центров объединились в Центр экономического восстановления, на базе которого будет разрабатываться Национальная экономическая стратегия-2030.

7 сентября прошло учредительное заседание рабочей группы по разработке Национальной экономической стратегии-2030 под председательством министра экономики Игоря Петрашко.

Экономическая правда