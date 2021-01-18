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Стамбульский аэропорт стал самым загруженным в Европе

Понедельник, 18 января 2021, 16:25
 

По итогам 2020 года аэропорт в Стамбуле (Турция) стал самым загруженным в Европе, он обогнал лондонский "Хитроу" с показателем в 23,4 миллиона пассажиров.

Об этом сообщает Bloomberg.

Аэропорт в Стамбуле, открывшийся в 2019 году, за первый календарный год работы имел пассажиропоток в 23,4 миллиона человек. В то же время, лондонский "Хитроу", который традиционно первенствовал среди аэропортов Европы, потерял 73% собственной нагрузки и спустился на вторую строчку с показателем в 22,1 миллиона человек.

Парижский аэропорт имени Шарля де Голля расположился на третьем месте с пассажиропотоком в 21,1 миллиона человек - на 72,3% меньше 2019 года. Далее находится амстердамский "Схипхол", который обслужил 20,9 миллиона человек в 2020 году (71,7 миллиона в 2019 году).

Напомним:

По итогам 9 месяцев 2020 лондонский аэропорт "Хитроу" впервые потерял лидерство в списке самых загруженных аэропортов Европы, уступив первое место парижскому аэропорту имени Шарля де Голля.

Экономическая правда

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