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В Укрзализныце хотят запустить поезда скоростью до 350 км/ч

Понедельник, 18 января 2021, 15:33
 

"Укрзализныця" имеет проект движения поездов со скоростью до 350 км/ч из столицы в крупнейшие города Украины, на данном этапе его обсуждают и ищут инвесторов.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

По словам председателя правления "Укрзализныци" Владимира Жмака, в УЗ есть проект скоростного сообщения по направлениям из Киева во Львов, Харьков и Одессу, который сейчас находится на этапе обсуждения.

"Для этого нам нужны инвестиции, сами мы этот проект не преодолеем, поэтому нужен инвестор, который заинтересован в концессионном подходе", - рассказал Жмак. Он отметил, что уже есть заинтересованные участники.

Жмак добавил, что единственный путь привлечь необходимые финансовые инвестиции для проекта - это концессия, и прежде всего речь идет о концессии вокзалов.

"Сейчас мы говорим о 7 вокзалов, возможно, еще присоединится Львов", - отметил Владимир Жмак. Их хотят обустроить "по европейскому образцу":

"Для пассажиров и для Укрзализныци на вокзале нужна колея, зал ожидания и два офиса для продажи билетов. Все остальное будет торговым центром. Мы хотим сделать вокзалы по европейскому образцу, когда до 60% посетителей вокзалов не является пассажирами, а приходят туда, как в торговый центр", - резюмировал Владимир Жмак.

Напомним:

В рамках структурной реформы Укрзализныци предприятие разделили на оператора инфраструктуры "УЗ Инфра" и филиал грузовых перевозок "УЗ Карго".

Переподчинение компании и выделение 4-х вертикалей планируют провести до конца 2021 года. Кроме бизнес-вертикали грузоперевозок, в будущий холдинг войдут - пассажирская, производственная и инфраструктурная.

Экономическая правда

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Укрзализныця концессия инвестиции

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