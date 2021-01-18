У Зеленского рассказали, чем Украина может быть интересна Маску

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что основателю автопроизводителя Tesla Илону Маску могла бы быть интересной Украина из-за залежей лития, используемого в батареях электромобилей.

Об этом он сказал в интервью tsn.ua.

"Мы с вами, кстати, можем много говорить о том, почему Маску могла бы быть интересна Украина. Я назову только одну тему - литий. Дальше не продолжать? У нас есть залежи лития, у нас есть возможности, как этот литий производить и поставлять. Это лишь один из примеров", - ответил Жовква на вопрос, насколько реален визит Маска в Украину.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский пригласил в Музей космонавтики имени Сергея Королева, который находится в Житомире, основателя SpaceX и гендиректора Tesla Inc. Илона Маска.

Ранее Маск похвалил украинские и российские ракетные двигатели.

Экононмическая правда