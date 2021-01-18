Несмотря на пандемию экономика Китая выросла на 2,3% в прошлом году

ВВП Китая в прошлом вырос на 2,3%, страна может стать единственной в мире с большой экономикой, которой удалось вырасти в кризисный 2020 год.

Об этом сообщает BBC.

Так, экономика Китая замедлилась до самых низких темпов за последние 40 лет. Однако до сих пор она остается единственной страной с большой экономикой, которая выросла в 2020 году.

Несмотря на локдауны и борьбу с коронавирусом, ВВП страны вырос на 2,3% по сравнению с прошлым годом. За последнюю четверть 2020 года рост составил 6,5%.

Главная экономистка аналитического отдела издания the Economist Ю Су отмечает, что вспышки вируса в западной части Китая могут вызвать временные колебания для экономики страны. Но в целом, данные ВВП показывают, что она "почти нормализовалась".

Для сравнения, в первой четверти прошлого года экономика страны упала на 6,8%.

Также отмечается, что в конце года, из-за вспышек вируса в других регионах мира, значительно вырос спрос на китайский экспорт. Спрос на товары вместе с инвестициями со стороны власти смогли вместе поднять экономику с уровней начала 2020 года.

Напомним:

Китай быстрее восстанавливается от пандемии и может стать первой экономикой мира уже 2028 году, на 5 лет раньше чем ожидалось, обогнав при этом США.

Экономическая правда