Несмотря на пандемию экономика Китая выросла на 2,3% в прошлом году
ВВП Китая в прошлом вырос на 2,3%, страна может стать единственной в мире с большой экономикой, которой удалось вырасти в кризисный 2020 год.
Об этом сообщает BBC.
Так, экономика Китая замедлилась до самых низких темпов за последние 40 лет. Однако до сих пор она остается единственной страной с большой экономикой, которая выросла в 2020 году.
Несмотря на локдауны и борьбу с коронавирусом, ВВП страны вырос на 2,3% по сравнению с прошлым годом. За последнюю четверть 2020 года рост составил 6,5%.
Главная экономистка аналитического отдела издания the Economist Ю Су отмечает, что вспышки вируса в западной части Китая могут вызвать временные колебания для экономики страны. Но в целом, данные ВВП показывают, что она "почти нормализовалась".
Для сравнения, в первой четверти прошлого года экономика страны упала на 6,8%.
Также отмечается, что в конце года, из-за вспышек вируса в других регионах мира, значительно вырос спрос на китайский экспорт. Спрос на товары вместе с инвестициями со стороны власти смогли вместе поднять экономику с уровней начала 2020 года.
Напомним:
Китай быстрее восстанавливается от пандемии и может стать первой экономикой мира уже 2028 году, на 5 лет раньше чем ожидалось, обогнав при этом США.
Экономическая правда
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