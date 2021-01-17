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За год Украина стала потреблять меньше электроэнергии

Воскресенье, 17 января 2021, 11:12
 

В 2020 году потребление электроэнергии составило 117,7 млрд кВт∙ч, что на 2,1% меньше, чем за 2019 год.

Об этом сообщается в пресс-релизе Укрэнерго.

По сравнению с 2019 годом потребление снизилось в области транспорта, промышленности, а также в коммунальных и непромышленных потребителей.  Зато потребление увеличилось у населения.

 

Сообщается, что основными факторами снижения потребления электроэнергии стали введении карантинные мероприятия для противодействия распространению COVID-19.

Напоминаем:

О "веерных" отключениях электроэнергии. В "Укрэнерго" заявили, что несмотря на прогнозируемое резкое похолодание до -17 градусов в течение 16-20 января и недостаток угля на складах ТЭС и ТЭЦ, введение так называемых "веерных отключений" электроэнергии пока не планируется

На складах украинских ТЭС, по состоянию на 12 января 2021 года, находится 621, 8 тысяч тонн угля - это на 324 тыс тонн меньше необходимой нормы и в 2,5 раза меньше, чем в соответствующий период прошлого года.

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электроэнергия Укрэнерго

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