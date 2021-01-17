За год Украина стала потреблять меньше электроэнергии

В 2020 году потребление электроэнергии составило 117,7 млрд кВт∙ч, что на 2,1% меньше, чем за 2019 год.

Об этом сообщается в пресс-релизе Укрэнерго.

По сравнению с 2019 годом потребление снизилось в области транспорта, промышленности, а также в коммунальных и непромышленных потребителей. Зато потребление увеличилось у населения.

Сообщается, что основными факторами снижения потребления электроэнергии стали введении карантинные мероприятия для противодействия распространению COVID-19.

Напоминаем:

О "веерных" отключениях электроэнергии. В "Укрэнерго" заявили, что несмотря на прогнозируемое резкое похолодание до -17 градусов в течение 16-20 января и недостаток угля на складах ТЭС и ТЭЦ, введение так называемых "веерных отключений" электроэнергии пока не планируется.

На складах украинских ТЭС, по состоянию на 12 января 2021 года, находится 621, 8 тысяч тонн угля - это на 324 тыс тонн меньше необходимой нормы и в 2,5 раза меньше, чем в соответствующий период прошлого года.