Фондовый рынок США открылся снижением из-за новостей о Байдене и вакцине Pfizer
Основные индексы Уолл-стрит 15 января на открытии торгов снизились более, чем на 1% каждый из-за новостей о фискальной помощи экономике США и вакцины Pfizer.
Индекс Dow Jones снижался на 1,1% до 30620,22 пункта, индекс S&P 500 - на 1,1% до 3750,48 пункта, а Nasdaq - на 1,1% до 12956 пункта.
План фискальной помощи экономике от нового президента Джо Байдена объемом в 1,9 триллиона долларов вызвал опасения по поводу повышения налогов.
Кроме того, как сообщает Associated Press, Pfizer предупредила о временном сокращении поставок своей вакцины в Европу из-за необходимости модернизировать мощности, чтобы выйти на запланированное производство 2 млрд доз в год.
Pfizer планирует нарастить выпуск на заводе в бельгийском Пуурсе, что "потребует адаптации оборудования и процессов на фабрике", а также "новых количественных тестов и одобрения от властей", заявил AP официальный представитель американской компании в Дании Лине Феддерс.
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Экономическая правда
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