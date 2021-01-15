Поддержка экономики США на 1,9 триллиона: в Конгрессе одобрили план Байдена
Спикерка Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в Сенате Чак Шумер одобрили выдвинутый избранным президентом США Джо Байденом план поддержки экономики в условиях пандемии COVID-19.
Источник: "Интерфакс-Украина"
Детали: В совместном заявлении Пелоси и Шумера говорится, что Конгресс "будет работать над тем, чтобы превратить видение избранного президента Байдена в закон, который пройдет обе палаты и будет подписан".
Они напомнили, что Байден после избрания "сказал американскому народу, что "помощь уже в пути".
"С помощью пакета мер по спасению COVID, объявленного избранным президентом, он быстро движется к тому, чтобы доставить эту помощь и удовлетворить потребности американского народа".
Они подчеркнули: "Демократы из Палаты представителей и Сената выражают благодарность избранному президенту и с нетерпением ожидают совместной работы над планом спасения".
План Байдена по стимулированию экономики США в условиях пандемии COVID-19 предусматривает выделение на эти цели $1,9 трлн.
Он включает ряд мер экономической помощи населению, в частности, выплаты американцам по $1,4 тыс. в дополнение к выплатам в размере $600, которые были одобрены Конгрессом в декабре
Избранный президент также призвал повысить минимальную заработную плату до $15 долларов в час, увеличить пособия по безработице, а также ускорить осуществление программы вакцинации населения, выделив на это $160 млрд.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua