Поддержка экономики США на 1,9 триллиона: в Конгрессе одобрили план Байдена

Спикерка Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в Сенате Чак Шумер одобрили выдвинутый избранным президентом США Джо Байденом план поддержки экономики в условиях пандемии COVID-19.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: В совместном заявлении Пелоси и Шумера говорится, что Конгресс "будет работать над тем, чтобы превратить видение избранного президента Байдена в закон, который пройдет обе палаты и будет подписан".

Они напомнили, что Байден после избрания "сказал американскому народу, что "помощь уже в пути".

"С помощью пакета мер по спасению COVID, объявленного избранным президентом, он быстро движется к тому, чтобы доставить эту помощь и удовлетворить потребности американского народа".

Они подчеркнули: "Демократы из Палаты представителей и Сената выражают благодарность избранному президенту и с нетерпением ожидают совместной работы над планом спасения".

План Байдена по стимулированию экономики США в условиях пандемии COVID-19 предусматривает выделение на эти цели $1,9 трлн.

Он включает ряд мер экономической помощи населению, в частности, выплаты американцам по $1,4 тыс. в дополнение к выплатам в размере $600, которые были одобрены Конгрессом в декабре

Избранный президент также призвал повысить минимальную заработную плату до $15 долларов в час, увеличить пособия по безработице, а также ускорить осуществление программы вакцинации населения, выделив на это $160 млрд.

Украинская правда