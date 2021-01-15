Заместитель Ермака: Мы не возвращаемся к госрегулированию цен на газ

Украина не возвращается к государственному регулированию цен на природный газ, а ограничения цены на уровне 6,99 грн за кубометр на период карантинных ограничений - необходимая временная мера.

Об этом в Facebook написала заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко.

"Внедрение на период карантина государственного регулирования цен на газ для населения - это крайне необходимая временная мера, и она является наиболее эффективной в условиях злоупотреблений со стороны компаний-поставщиков газа.

Мы не возвращаемся к государственному регулированию цен на природный газ и я подчеркиваю, что принятое решение является временным и вызвано лишь критической ситуацией, нам нужно защитить украинцев, особенно в те дни, когда температурные режимы будут падать", - заверила она.

По ее словам, президент и правительство имеют политическую волю для продолжения реформ.

"Мы убеждены в необходимости долгосрочных и устойчивых решений, работаем над введением честных и прозрачных правил на рынке. Эта нездоровая монополия на розничном рынке является проблемой, которую надо решать уже сегодня.

Также необходимо поддержать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а при необходимости создать дополнительную способность для реализации ею своих полномочий: максимально эффективно и в сжатые сроки", - добавила Свириденко.

Напомним:

С целью смягчения колебаний на рынке газа правительство хочет создать "годовой газовый продукт" - фиксированную для потребителей цену на год.

Кабмин введет государственное регулирование цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона, предлагаемая цена - на уровне 6,99 грн за куб м. По словам премьера Дениса Шмыгаля, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%.

С 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в 2021 году украинцы будут платить больше не только за газ как товар, но и за его поставки.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что в Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в рамках Меморандума обязательств.

В декабре Антимонопольный комитет оштрафовал 18 облгазов Группы РГК Дмитрия Фирташа на 380 млн гривен за злоупотребление монопольным положением.

Антимонопольный комитет в ближайшее время проверит обоснованность и прозрачность формирования тарифов на распределение газа и в случае выявления нарушений заставит регулятора исправить ситуацию.

Экономическая правда