Заместитель Ермака: Мы не возвращаемся к госрегулированию цен на газ
Украина не возвращается к государственному регулированию цен на природный газ, а ограничения цены на уровне 6,99 грн за кубометр на период карантинных ограничений - необходимая временная мера.
Об этом в Facebook написала заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко.
"Внедрение на период карантина государственного регулирования цен на газ для населения - это крайне необходимая временная мера, и она является наиболее эффективной в условиях злоупотреблений со стороны компаний-поставщиков газа.
Мы не возвращаемся к государственному регулированию цен на природный газ и я подчеркиваю, что принятое решение является временным и вызвано лишь критической ситуацией, нам нужно защитить украинцев, особенно в те дни, когда температурные режимы будут падать", - заверила она.
По ее словам, президент и правительство имеют политическую волю для продолжения реформ.
"Мы убеждены в необходимости долгосрочных и устойчивых решений, работаем над введением честных и прозрачных правил на рынке. Эта нездоровая монополия на розничном рынке является проблемой, которую надо решать уже сегодня.
Также необходимо поддержать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а при необходимости создать дополнительную способность для реализации ею своих полномочий: максимально эффективно и в сжатые сроки", - добавила Свириденко.
Напомним:
С целью смягчения колебаний на рынке газа правительство хочет создать "годовой газовый продукт" - фиксированную для потребителей цену на год.
Кабмин введет государственное регулирование цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона, предлагаемая цена - на уровне 6,99 грн за куб м. По словам премьера Дениса Шмыгаля, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%.
С 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в 2021 году украинцы будут платить больше не только за газ как товар, но и за его поставки.
Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что в Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в рамках Меморандума обязательств.
В декабре Антимонопольный комитет оштрафовал 18 облгазов Группы РГК Дмитрия Фирташа на 380 млн гривен за злоупотребление монопольным положением.
Антимонопольный комитет в ближайшее время проверит обоснованность и прозрачность формирования тарифов на распределение газа и в случае выявления нарушений заставит регулятора исправить ситуацию.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua