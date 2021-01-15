Разделение Укрзализныци: созданы два первых филиала

В рамках структурной реформы Укрзализныци предприятие разделили на оператора инфраструктуры "УЗ Инфра" и филиал грузовых перевозок "УЗ Карго".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

"Планом мероприятий по реформированию железнодорожного транспорта также предусмотрено внедрение структурной реформы Укрзализныци. И эти преобразования уже начаты - утверждена новая организационная структура УЗ, что соответствует европейским нормам и создан филиал грузовых перевозок "УЗ Карго" и оператор инфраструктуры "УЗ Инфра", - комментирует разделение министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он также подчеркнул, что для полноценной реформы железной дороги необходимо наличие конкурентного рынка перевозок, который предполагается законопроектом "О железнодорожном транспорте". Министр надеется, что его принятие в Раде может состояться до конца года.

Отмечается, что "структурная трансформация Укрзализныци также позволит обеспечить прозрачность финансовых потоков внутри общества, повысить качество управления каждым видом деятельности и подготовиться к появлению частных конкурентов на рынке железнодорожных перевозок".

Напомним:

АО "Укрзализныця" будет создавать отдельную бизнес-вертикаль грузоперевозок в ходе реформирования компании и переподчинение подразделений.

Переподчинение компании и выделение 4-х вертикалей планируют провести до конца 2021 года. Помимо бизнес-вертикали грузоперевозок, в будущий холдинг войдут - пассажирская, производственная и инфраструктурная.

Экономическая правда