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Разделение Укрзализныци: стало известно, какие филиалы войдут в бизнес-вертикаль грузоперевозок

Суббота, 26 декабря 2020, 11:30
 

АО "Укрзализныця" будет создавать отдельную бизнес-вертикаль грузоперевозок в ходе реформирования компании и  переподчинение подразделений.

Как передает ЦТС, об этом заявил Иракли Эзугбая, директор по коммерческой работе и логистике АО УЗ.

По его словам, основной задачей реформирования структуры "Укрзализныци" является четкое выделение ключевых вертикалей бизнеса с необходимыми для бесперебойной работы активами. 

Топ-менеджер сообщил, что основной этой структуры станет грузовой перевозчик UZ Cargo. Дополнительный функционал будет реализован за счет Центра транспортного сервиса "Лиски", Рефрижераторной вагонной компании и Центра транспортной логистики.

Другие активы будут отнесены к инфраструктурной вертикали.

Напомним:

Переподчинение компании и выделение 4-х вертикалей планируют провести до конца 2021 года. Помимо бизнес-вертикали грузоперевозок, в будущий холдинг войдут - пассажирская, производственная и инфраструктурная.

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Укрзализныця

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