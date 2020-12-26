Разделение Укрзализныци: стало известно, какие филиалы войдут в бизнес-вертикаль грузоперевозок

АО "Укрзализныця" будет создавать отдельную бизнес-вертикаль грузоперевозок в ходе реформирования компании и переподчинение подразделений.

Как передает ЦТС, об этом заявил Иракли Эзугбая, директор по коммерческой работе и логистике АО УЗ.

По его словам, основной задачей реформирования структуры "Укрзализныци" является четкое выделение ключевых вертикалей бизнеса с необходимыми для бесперебойной работы активами.

Топ-менеджер сообщил, что основной этой структуры станет грузовой перевозчик UZ Cargo. Дополнительный функционал будет реализован за счет Центра транспортного сервиса "Лиски", Рефрижераторной вагонной компании и Центра транспортной логистики.

Другие активы будут отнесены к инфраструктурной вертикали.

Напомним:

Переподчинение компании и выделение 4-х вертикалей планируют провести до конца 2021 года. Помимо бизнес-вертикали грузоперевозок, в будущий холдинг войдут - пассажирская, производственная и инфраструктурная.