Дефицит Пенсионного фонда в 2020 году составляет 13,2 миллиарда

Расходы Пенсионного фонда 2020 года превысили доходы на 13,2 миллиарда гривень, в декабре впервые за год доходов было на 5,2 миллиарда больше расходов.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Доходы Пенсионного фонда состоят из собственных доходов и дофинансирований из госбюджета. Так, в 2020 году собственных средств было 281,6 млрд грн, то есть 60,4%. Общие доходы составляют 466,1 млрд грн.

По сравнению с 2019 годом совокупные доходы выросли на 31,2 млрд грн, то есть на 7%. В то же время дофинансирование из госбюджета сократилось на 4,5%, а собственные поступления ПФУ выросли на 16,5%.

Расходы за этот период составили 479,3 миллиарда. Таким образом, дефицит достигает 13,2 миллиарда гривен.

С начала года Фонд получил на 19,7 миллиарда гривень меньше плановых поступлений по Единому соцвзносу, в декабре был наименьший разрыв за год - на 0,3 миллиарда меньше.

Поступление в декабре впервые за год превысили расходы: 49,2 миллиарда против 44 млрд гривен.

Напомним:

В бюджете на 2021 год дефицит собственных поступлений Пенсионного фонда ожидается на уровне 26 млрд гривен.

Экономическая правда