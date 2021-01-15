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В Раде хотят поручить Кабмину вернуть льготный тариф на электроэнергию для населения

Пятница, 15 января 2021, 13:35
 

В Раде зарегистрировали проект постановления о принятии неотложных мер для возвращения льготного тарифа на электроэнергию для населения за первые 100 кВт ч (в размере 90 копеек).

Проект постановления зарегистрировали 14 января, говорится на сайте ВР.

Среди авторов проекта постановления - нардепы от "Слуги народа", "Батькивщины" и "За будущее".

В пояснительной записке говорится, что вследствие установления с 1 января по 31 марта 2021 года фиксированных цен на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 168 копеек за 1 кВт*ч "большинство пенсионеров, которые всячески экономили электроэнергию благодаря льготному тарифу, с 1 января вынуждены почти вдвое больше платить за платежки".

"Учитывая это, возникла насущная необходимость принятия неотложных мер, направленных на возвращение льготного тарифа на электроэнергию для населения за первые 100 кВт ч", - заявили нардепы.

Своим проектом постановления они хотят поручить правительству "безотлагательно" внести изменения в фиксированные цены на электроэнергию для бытовых потребителей, вернув льготный тариф за первые 100 кВт ч.

Напоминаем:

Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию в 90 коп/кВт.ч для населения на первые 100 кВт и установил с 1 января 2021 года фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт.ч.

Экономическая правда

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