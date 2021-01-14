Индекс БигМака от The Economist: гривня недооценена на 61%

Согласно данным ежегодного индекса БигМака от издания The Economist украинская гривня на 61% недооценена против доллара.

Об этом говорится в данных The Economist.

Цена БигМака в Украине составляет 62 гривны, в США - 5,66 доллара. Курс "БигМака", таким образом, составляет 10,95. Если фактический обменный курс считать за 28,14 гривны, разница будет предусматривать, что украинская гривня недооценена на 61,1%.

The Economist

В прошлом году этот показатель составлял 58%.

В этом году для оценки гривны впервые сделали возможность корректировки на ВВП стран, что сравниваются (в данном случае США и Украины). В таком случае гривня считается недооцененной на 29%.

Без корректировки три валюты оказались переоцененными: швейцарский франк, шведская крона и норвежская крона.

Наиболее недооцененными валютами указываются ливанский фунт, российский рубль и турецкая лира.

Журнал The Economist публикует Индекс бигмака ежегодно с 1986 года. Индекс основан на теории паритета покупательной способности. В основе исследования лежит стоимость бургера БигМак в McDonalds в разных странах мира со стоимостью этого же бургера в США. В издании утверждают, что Индекс бигмака показывает отдаленную перспективу изменения стоимости валют в среднем в следующие десять лет.

Напомним:

Официальный курс гривны к доллару за 2020 календарный год снизился на 19,3% с 23,69 гривны 1 января 2020 до 28,27 гривны 31 декабря 2020.

Экономическая правда