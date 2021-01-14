У Зеленского заявили, что январский карантин не повлияет на курс гривни
Советник президента по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что усиленный карантин с 8 до 24 января существенно не повлияет на курс гривни к доллару, поскольку многие предприятия продолжают работать, а конъюнктура на внешних рынках способствует притоку валюты в страну.
Об этом сообщает Офис президента.
"Ограничительные меры в основном касаются деятельности в сфере услуг, но промышленные и аграрные предприятия продолжают работать. Также работает банковская система. Поэтому карантин не окажет существенного влияния на курс валют в Украине", - сказал Устенко.
Он напомнил, что, по прогнозам Минэкономики, в 2021 году курс гривни может составлять 28,6 грн/долл.
"А эксперты ожидают, что курс гривни в текущем году будет колебаться в пределах 27-29,5 грн/долл", - добавили в ОП.
По словам Устенко, на курс валюты в Украине влияет ряд факторов.
"Во-первых, это состояние внешних рынков, который сейчас активно улучшается. В частности, растут цены на те группы товаров, которые экспортирует Украина: металлы и сельскохозяйственная продукция. Это означает, что украинские экспортеры начнут завозить в страну больше валютной выручки.
А дополнительное предложение валюты на рынке будет создавать давление на иностранные валюты и будет способствовать укреплению гривни. Во-вторых, по словам Устенко, приток валюты в Украину увеличивается благодаря кредитному ресурсу", - говорится в сообщении.
"Это можно проследить по росту международных резервов Украины, которые сейчас крупнейшие за последние 10 лет", - сказал советник Зеленского.
Он добавил, что уже в новом году Министерство финансов привлекло на двух аукционах по размещению ОВГЗ более 17 млрд грн. Часть из них была номинирована в валюте.
"Это означает, что часть покупателей для приобретения ОВГЗ заводили в страну валюту и конвертировали ее в гривню. Таким образом, по словам Олега Устенко, создаются основания для укрепления национальной валюты", - резюмировали в ОП.
Напомним:
С 8 января включительно в Украине начали действовать усиленные карантинные ограничения для противодействия распространению коронавируса. Они будут действовать до 24 января.
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Экономическая правда
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