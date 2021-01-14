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Какие аэропорты были наиболее загруженными в 2020 году – данные "Украэроруха"

Четверг, 14 января 2021, 15:20
 

Наибольшее количество взлетов и посадок в течение 2020 года было осуществлено в международном аэропорту "Борисполь" - 47 524 полета.

Об этом сообщает пресс-служба "Украэроруха" в Facebook.

На втором месте - международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского ( "Жуляны") - 12 805 полетов, замыкает топ-3 - аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого (9 850 полетов).

 

Далее в топ-10: международный аэропорт "Одесса" - 9 282 полета, международный аэропорт "Харьков" - 7 576 полетов, международный аэропорт "Днепропетровск" - 4 174 полета, международный аэропорт "Полтава" - 4 119 полетов, международный аэропорт "Запорожье "- 4 087 полетов, международный аэропорт "Херсон" - 1082 полета, международный аэропорт "Ивано-Франковск" - 808 полетов.

Напомним:

За 2020 год больше всего полетов в воздушном авиапространстве Украины выполнила турецкая авиакомпания Turk Hava Yollari A.O. (Турция) - 14 623 полета.

Из-за влияния пандемии коронавируса количество полетов, которые Украэрорух обеспечил аэронавигационным обслуживанием в 2020 году, упало на 57,6%.

Экономическая правда

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