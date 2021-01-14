"Нафтогаз": Передача "Укртранснафты" в Минэнерго грозит кросс-дефолтом

В "Нафтогазе" заявляют, что передача "Укртранснафты" в управление Минэнерго разрушит базовые принципы корпоративного управления, грозит кросс-дефолтом по обязательствам группы на 64 млрд грн и ставит под угрозу дальнейшый выход "Нафтогаза" на IPO.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"Группа Нафтогаз обеспокоена многочисленными сигналами от органов исполнительной власти по поводу инициатив по выводу некоторых активов за пределы Группы.

Кроме того, попытка передать акции Укртранснафты в обход решений акционера (Нафтогаза) противоречит действующему законодательству Украины и может приравняться к растрате имущества в особо крупных размерах. А незаконная и безвозмездная передача чужого имущества содержит признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 191 Уголовного кодекса Украины", - добавили "Нафтогазе".

В "Нафтогазе" напомнили, что стратегической задачей, как определил акционер, является подготовка к проведению первичного публичного размещения миноритарного пакета акций (IРО) на одной из ведущих фондовых бирж.

"Попытка передать акции Укртранснафты в собственность Минэнерго или любого другого потенциального кандидата противоречит как Политике собственности Нафтогаза, так и Руководящим принципам ОЭСР по корпоративному управлению на предприятиях государственной формы собственности. Принципы ОЭСР указывают на необходимость разграничить роли государства как собственника и как регулятора. Для этого в свое время полномочия акционера Нафтогаза передали от Министерства энергетики в Кабинет Министров Украины", - подчеркивают в пресс-службе компании.

Там также подчеркивают, что инициатива сменить владельца Укртранснафты противоречит реформе корпоративного управления Нафтогаза и "фактически отменяет базовые достижения реформы".

"Передача пакета акций противоречит принципам осуществления права собственности в Украине. Единственным акционером и владельцем 100% акций Укртранснафты является Нафтогаз. Мы не видим в предложении передать акции в управление Минэнерго ни слова о форме сделки, на основании которого должно происходить отчуждение акций", - говорится в заявлении.

"Реорганизация и/или отчуждение активов Нафтогаза в столь значительных объемах может привести к нарушению обязательств предприятий Группы по действующим кредитным договорам и международным публичным инструментам. По состоянию на сейчас это эквивалентно более 64,5 млрд грн и, как следствие, - дефолт по обязательствам.

Ведь наши обязательствами по облигациям перед инвесторами предусматривают необходимость придерживаться ряда заверений и гарантий и ковенантов относительно финансового состояния и деятельности предприятий Группы Нафтогаз", - отмечает "Нафтогаз".

Напомним:

Вр.и.о. министра энергетики Юрий Витренко предлагает передать госпакет акций "Укртранснафты" от "Нафтогаза" в управление Минэнерго - в "Укртранснафте" раскритиковали такую ​​идею.

Экономическая правда