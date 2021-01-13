"Укртранснафта" розкритикувала пропозицію Вітренка передати акції в Міненерго

Т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко пропонує передати держпакет акцій "Укртранснафти" від "Нафтогазу" в управління Міненерго - в "Укртранснафті" розкритикували таку ідею.

Про це написав у Facebook заступник гендиректора "Укртранснафти" Андрій Пасішник, який опублікував фрагмент проєкту відповідного документу.

"Проєкт акта міністерства економіки суперечить Політиці власності НАК, затвердженої постановою Кабміну. Оскільки міністерства не мають повноважень діяти від імені держави, як акціонера "Нафтогазу", така пропозиція є незаконним втручанням", - підкреслює Пасішник.

За його словами, проєкт також суперечить принципам здійснення права власності.

"Єдиним акціонером та власником 100% акцій АТ "Укртранснафта" є компанія. Прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про передачу акцій АТ "Укртранснафта" в державну власність призведе до припинення права власності на акції", - додав заступник гендиректора "Укртранснафти".

За його словами, відповідно до Керівних принципів Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) з корпоративного управління на підприємствах держформи власності, має існувати чітке розмежування між функцією державної власності і іншими функціями держави, які можуть впливати на умови діяльності державних компаній.

"Держава повинна дозволити державній компанії бути повністю автономною в її операційній діяльності, спрямованій на досягнення певних цілей, і утримуватися від втручання в її управління", - підкреслив Пасішник.

Також Пасішник підкреслив, що безоплатна передача пакетів акцій призведе до отримання "Нафтогазом" збитку в сумі 11 724 708 грн, при відсутності джерела покриття такого збитку в проєкті фінансового плану компанії на 2021 рік.

"Зміна основних видів діяльності компанії, реорганізація та/або відчуження її активів в значних обсягах може призвести до порушення зобов'язань підприємств Групи Нафтогаз за діючими кредитними договорами та міжнародними публічними інструментами на загальну суму понад екв. 64,5 млрд. грн та, як наслідок – дефолту за ними", - додав він.

Економічна правда