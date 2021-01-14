Какие электромобили чаще всего выбирали украинцы в 2020 году – данные ассоциации

За 2020 год украинцы приобрели и поставили на учет 7 455 электроавтомобилей - это на 1% меньше, чем годом ранее, самым популярным электрокаром в Украине остается Nissan Leaf.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Отмечается, что в декабре 2020-го украинский автопарк пополнило 632 электроавтомобиля - это на 8% больше, чем в 2019 году.

"Основную массу в декабрьских регистрациях автотранспортных средств на электротяге составили легковые автомобили - 598 шт. (+ 7% к декабрю 2019г.). Количество коммерческих электромобилей, зарегистрированных за месяц, - 34 шт. (+ 36%).

Как и ранее, в структуре украинского рынка электрокаров продолжают доминировать машины с пробегом, доля которых в декабре прошлого года составила: в части легковых 86%, в коммерческом сегменте 97%", - говорится в сообщении.

Из общего количества в 7455 поставленных на учет в прошлом году электромобилей 7095 шт. - легковые авто (новых только 9%), коммерческих - 359 шт. (новых - 3%) и 1 электробус (2019 выпуска).

"Средний возраст зарегистрированного в 2020 году электрического секонд-хенда был: в легковых авто - 5 лет, в коммерческих - 7 лет", - добавили в ассоциации.

При этом, в Украине самым популярным электрокаром остается Nissan Leaf (2180 авто этой марки зарегистрировали за год). На втором месте - Tesla Model 3 (865 регистраций), замыкает топ-3 Tesla Model S (753 регистрации).

Также в топ-5 Chevrolet Bolt (474 ​​шт.) и Tesla Model X (386 регистраций).

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Экономическая правда