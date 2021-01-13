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Кабмин ожидает более 4 миллионов чистой прибыли от Украэроруха в 2021 году

Среда, 13 января 2021, 18:56
 

На заседании Кабинета Министров 13 января правительство утвердило финансовый план Украэроруха, по которому чистая прибыль ожидается на уровне 4,13 млн грн, доход - 3,4 млрд грн.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту распоряжения КМУ.

Чистый доход от реализации продукции ожидается на уровне 3,43 млрд грн, совокупный доход - 3,5 млрд грн. Планируется также 4,13 млн грн чистой прибыли.

Капитальные инвестиции оценивается в 651,3 млн грн.

От уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей правительство ожидает получить от Украэроруха 882,11 млн грн.

В Мининфраструктуры также рассказали об основных направлениях капинвестиций:

  • капитальное строительство (78 млн грн)
  • приобретение основных средств (489,4 млн грн);
  • приобретение других необоротных материальных активов (3,8 млн грн)
  • приобретение нематериальных активов (7,8 млн грн)
  • модернизация, модификация (достройка, дооборудование, реконструкция) основных средств (52,6 млн грн)
  • капитальный ремонт (19,7 млн грн).

Напомним:

Из-за влияния пандемии коронавируса количество полетов, которые Украэрорух обеспечил аэронавигационным обслуживанием в 2020 году, упало на 57,6%.

Экономическая правда

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Украерорух финплан Коломойский

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