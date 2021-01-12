За 3 суток к Telegram присоединилось 25 миллионов новых пользователей: с чем это связано

Только за последние 3 суток до Telegram присоединилось более 25 миллионов новых пользователей со всего мира - в общем количество активных пользователей Telegram перевалило за 500 миллионов.

Об этом говорится в официальном сообщении мессенджера.

"Telegram превысил отметку в 500 миллионов активных пользователей.

Только за последние 72 часа до Telegram присоединилось более 25 миллионов новых пользователей со всего мира", - написала команда Telegram.

Между тем, как отмечает The Telegraph, Telegram стал вторым по скачиванием приложением в США.

Издание пишет, что после блокировки аккаунта президента США Трампа в Twitter и удаления из App Store и Google Play популярной среди правых радикалов платформы Parler, в Telegram активизировались Трамп и ближайший круг его союзников.

Также рост новых пользователей Telegram связывают с изменениями в политике мессенджера WhatsApp, принадлежащий Facebook.

Напомним:

Мессенджер WhatsApp обновил пользовательское соглашение и теперь будет передавать личные данные пользователей корпорации Facebook.

В пятницу вечером 8 января Google объявил, что заблокировал в своем магазине популярное среди сторонников Дональда Трампа приложение Parler.