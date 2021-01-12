За 3 суток к Telegram присоединилось 25 миллионов новых пользователей: с чем это связано

Только за последние 3 суток до Telegram присоединилось более 25 миллионов новых пользователей со всего мира - в общем количество активных пользователей Telegram перевалило за 500 миллионов.
Об этом говорится в официальном сообщении мессенджера.
"Telegram превысил отметку в 500 миллионов активных пользователей.
Только за последние 72 часа до Telegram присоединилось более 25 миллионов новых пользователей со всего мира", - написала команда Telegram.
Между тем, как отмечает The Telegraph, Telegram стал вторым по скачиванием приложением в США.
Издание пишет, что после блокировки аккаунта президента США Трампа в Twitter и удаления из App Store и Google Play популярной среди правых радикалов платформы Parler, в Telegram активизировались Трамп и ближайший круг его союзников.
Также рост новых пользователей Telegram связывают с изменениями в политике мессенджера WhatsApp, принадлежащий Facebook.
Напомним:
Мессенджер WhatsApp обновил пользовательское соглашение и теперь будет передавать личные данные пользователей корпорации Facebook.
В пятницу вечером 8 января Google объявил, что заблокировал в своем магазине популярное среди сторонников Дональда Трампа приложение Parler.
После блокировки своего личного аккаунта Трамп раскритиковал действия Twitter в официальном аккаунте @POTUS, имеющий статус правительственного аккаунта. Эти твиты были быстро удалены администрацией. Трамп попытался запостить те же сообщения на аккаунте своей кампании @TeamTrump, после чего сеть заблокировала на постоянной основе этот аккаунт.
Экономическая правда