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Автомобильный трафик в Киеве вырос на 5% за год

Понедельник, 11 января 2021, 19:50
 

Средняя интенсивность движения транспорта на ключевых направлениях улично-дорожной сети Киева в 2020 году выросла на 4,8% по сравнению с 2019 годом.

Об этом свидетельствует анализ, проведенный службой внедрения и эксплуатации автоматизированной системы управления дорожным движением коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения".

Сообщается, что рост трафика наблюдался на:

проспекте Победы 102/104 - на 2,5%;

Броварском проспекте в направлении въезда в столицу - на 26,4%; выезда - 16,8%;

перекрестке улиц Богдана Хмельницкого/Крещатик - на 1,3%;

улице Крещатик от Бессарабской площади до Майдана Незалежности - на 10%; 

от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого - на 5%.

Отмечается, что трафик уменьшился:

на проспекте Валерия Лобановского, 196 - на 8%;

улице Крещатик от улицы Богдана Хмельницкого до Бессарабской площади - на 13%; в обратном направлении - на 10%;

перекрестке Воздухофлотского путепровода/проспекта Победы - на 1,7%;

На Одесской трассе и проспекте Героев Сталинграда, 49 средняя интенсивность транспортных потоков осталась неизменной.

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Экономическая правда

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