Автомобильный трафик в Киеве вырос на 5% за год
Средняя интенсивность движения транспорта на ключевых направлениях улично-дорожной сети Киева в 2020 году выросла на 4,8% по сравнению с 2019 годом.
Об этом свидетельствует анализ, проведенный службой внедрения и эксплуатации автоматизированной системы управления дорожным движением коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения".
Сообщается, что рост трафика наблюдался на:
проспекте Победы 102/104 - на 2,5%;
Броварском проспекте в направлении въезда в столицу - на 26,4%; выезда - 16,8%;
перекрестке улиц Богдана Хмельницкого/Крещатик - на 1,3%;
улице Крещатик от Бессарабской площади до Майдана Незалежности - на 10%;
от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого - на 5%.
Отмечается, что трафик уменьшился:
на проспекте Валерия Лобановского, 196 - на 8%;
улице Крещатик от улицы Богдана Хмельницкого до Бессарабской площади - на 13%; в обратном направлении - на 10%;
перекрестке Воздухофлотского путепровода/проспекта Победы - на 1,7%;
На Одесской трассе и проспекте Героев Сталинграда, 49 средняя интенсивность транспортных потоков осталась неизменной.
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Экономическая правда
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