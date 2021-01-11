Dragon Capital закрыла сделку по покупке двух финансовых изданий
Фонд прямых инвестиций Dragon Capital New Ukraine Fund LP, которым руководит инвесткомпания Dragon Capital, завершил сделку по покупке контрольного пакета акций компании Treeum, владеющей порталами Finance.ua и Minfin.com.ua.
Об этом сообщает пресс-служба Dragon Capital.
Сумма сделки не разглашается.
"Мы ожидаем рост спроса на финансовые продукты, а компания Treeum имеет хорошие шансы воспользоваться этой рыночной возможностью. Treeum имеет значительную рыночную экспертизу и узнаваемость среди клиентов, а также демонстрирует впечатляющие темпы роста.
Мы рады возможности партнерства с такой сильной командой менеджеров и акционеров", - заявил управляющий директор, сопредседатель направления прямых инвестиций в Dragon Capital Андрей Носок.
Отмечается, что Treeum управляет деловыми медиаресурсами minfin.com.ua и finance.ua с суммарной аудиторией 8 млн посетителей в месяц. Компания основана Сергеем Виндерских, Евгением Измайловым и Иваном Евтушенко в 2008 году.
Dragon Capital - одна из крупнейших инвестиционных компаний Украины, основана Томашем Фиалой в 2000 году в Киеве. Компания занимается инвестиционно-банковскими и брокерскими услугами.
Напомним:
В ноябре 2020 года Антимонопольный комитет разрешил инвестиционной компании Dragon Capital выкупить более 50% акций Treeum Holdings Limited, владеющей порталами Finance.ua и Minfin.com.ua.
Экономическая правда
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