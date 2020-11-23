АМКУ разрешил Dragon Capital выкупить акции компании-владельца двух финансовых изданий

Антимонопольный комитет разрешил инвестиционной компании Dragon Capital выкупить более 50% акций Treeum Holdings Limited, владеющей порталами Finance.ua и Minfin.com.ua.

Об этом сообщает сайт АМКУ.

"Предоставлено разрешение компании компании "Dragon Capital Investments Limited" (г. Никосия, Кипр) на приобретение акций компании "Treeum Holdings Limited" (г. Ларнака, Кипр), что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления компании", - говорится в решение Антимонопольного комитета от 23 ноября.

Treeum Holdings Limited - украинская онлайн-платформа, обеспечивающая работу порталов финансового сектора. Среди них - Finance.ua, Minfin.com.ua, Finline и Bank Online, что фокусируются на статистике и аналитике сегмента.

Dragon Capital - одна из крупнейших инвестиционных компаний Украины, основана Томашем Фиала в 2000 году в Киеве. Компания занимается инвестиционно-банковскими и брокерскими услугами.

Экономическая правда