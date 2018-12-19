АМКУ остаточно виграв суд проти пов'язаної з Трухановим компанії

Касаційний господарський суд відмовив ТОВ "Євротерминал" у справі проти Антимонопольного комітету щодо зловживання компанією монопольним становищем при зборі із перевізників неправомірної плати за проїзд до Одеського морського торгівельного порту.

Про це повідомляють "Наші гроші".

"Євротермінал" оскаржував у касації рішення АМКУ від 21 грудня 2017 року щодо штрафу фірми у розміри 5,37 млн грн за зловживання монопольним становищем при пропуску транспортних засобів на територію Сухого порту, розташований на проїзді до ДП "Одеський морський торгівельний порт". Також АМКУ зобов’язував фірму забезпечити перевізникам можливість проїзду в морпорт без сплати за послуги, у випадку, якщо ті не потребують і не мають наміру їх споживати.

"Євротермінал" оскаржив рішення АМКУ в Господарському суді Києва. Однак після виграшу у першій інстанції на бік Антимонопольного комітету став Північний апеляційний суд, а тепер і колегія Касаційного господарського суду у складі головуючої судді Ірини Булгакової, суддів Богдана Львова та Володимира Селіваненка.

У ході розгляду справи у касації адвокат "Євротерминалу" порівняв діяльність майданчика компанії із кінотеатром, де "кожен може разом з основною послугою отримати низку супутніх", як от здати речі у гардероб, сидіти на стільцях в очікуванні сеансу, відвідати вбиральню тощо. На думку представника "Євротерминалу", "усе це є комплексом послуг", і встановлювати на кожну з них окрему ціну є економічно необґрунтованим.

Таким чином, сторона "Євротерминалу" наполягала, що Комітет неправомірно визначив зловживання компанією монопольним становищем при "стягненні плати за повний комплекс послуг, пов’язаних з обслуговуванням вантажівок, без оплати яких заїзд в Одеський морський торговельний порт є неможливим".

Головуюча суддя Булгакова уточнила, чи має на увазі адвокат компанії, що вхід у приміщення кінотеатру неможливий без відповідної плати? І, чи може людина, яка не має квитка на сеанс, відвідати, наприклад, кафе кінотеатру?

Врешті, розглянувши матеріали справи колегія вирішила відмовити "Євротерминалу" у задоволенні касаційної скарги.

Після цього рішення касаційної інстанції Антимонопольний комітет має право звернутись до суду з позовом про примусове виконання рішення регулятора.

Постанова суду є остаточною та оскарженню не підлягає. Відтак, усі суб’єкти господарювання, які зазнали шкоди від зловживання монопольним становищем ТОВ "Євротерминал", можуть звернутись до суду із заявою про її відшкодування на підставі статті 55 Закону "Про захист економічної конкуренції".

ТОВ "Євротерминал" зареєстроване на кіпрські компанії "Нортінгтон Холдінгс Лімітед" та "Кравенплейт Лтд". Через першу з фірм бенефіціаром виступає Павло Лісіцин, пов’язаний з Олександром Жуковим та Олександром Ангертом.

Як раніше повідомляли "Наші гроші", у 2001 році італійська поліція затримувала Жукова за підозрою в незаконній торгівлі зброєю. Його донька Дар’я є колишньою дружиною російського мільярдера Романа Абрамовіча, якого вважають одним із "гаманців" Володимира Путіна.

За даними OCCRP, Ангерт та чинний мер Одеси Геннадій Труханов були членами одного злочинного угрупування.